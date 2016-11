Schramberg Zunft öffnet sich der Jugend

Aus Befürchtung vor einem Abgang der Verwaltung wollte Eberhard Pietsch in der Satzung festschreiben, dass die Schlüsselübergabe und der Brezelsegen auf dem "Rathausplatz in der Talstadt" bleiben müssten; nach dem Kahlschlag in der Berneck sei auch die Strecke für die Da-Bach-naFahrt im Kirchenbach nicht mehr sicher. Diese Befürchtungen mochten die Zunftmitglieder nicht teilen und verabschiedeten die Satzung bei der Enthaltung von Obernarr Eberhard Pietsch.

Ebenso beschlossen sie die Erhöhung der Beiträge für Aktive von 25 auf 30 Euro, für Passive von 16 auf 24 Euro und für Jugendliche auf neun Euro.

Schramberg (czh). "Die Zunft tickt richtig, nur mit hoorig, hoorig" – und organisiert "das größte Volksfest in der Stadt", ließ Zunftmeister Michael Melvin am 11. November in der Braustube Schraivogel keine Zweifel am exakten Takt der Fasnet aufkommen.

Man werde jetzt die 106. Fasnet vorbereiten mit dem einmaligen Spektakel der Bachnafahrt, der Straßen- und der Saalfasnet mit Narren, Hexen, Bürgervereinigungen, vielen Besuchern und dem ältesten Narrenblättle seit 141 Jahren. Redakteur und Kritzelmeister Stefan Link sah die Fasnet in Schramberg leuchten mit der neuen Katze am Schlossberg. Der Zunftball wurde "nachts im Zoo" im tropischen Dschungel im Bärensaal gefeiert. Dagegen wäre der Umzug fast im Sauwetter bei Sturm und Regen abgesoffen. "Ich habe fertig", beendete er seinen letzten Bericht als Kritzelmeister.

Wegen Regens waren die Besucherzahlen bei der Da-Bach-na-Fahrt rückläufig, verwies Säckelmeister Arno Jauch auf nur 8536 verkaufte Abzeichen, gegenüber 10 800 im Vorjahr. Das lag noch unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Trotzdem habe man für 17 000 Euro Auswurfmaterial verteilt.

Kassenprüfer Franz Rapp bestätigte ein "lupenreines Finanzmanagement" und stellte die einstimmige Entlastung für den Säckelmeister fest.

Ehrenzunftmeister Hubert Dold hoffte, dass die Oberndorfer Straße zur Fasnet wieder begehbar sei und stellte die einstimmige Entlastung für den Elferrat fest. Bei den Wahlen wurden Michael Melvin, Stefan Link, Jürgen Bihlmaier und Tobias Wernz als Elfer einstimmig bestätigt. Zum neuen Kritzelmeister wurde Michael Widmaier gewählt. Die Elfer bestätigten Melvin als Zunftmeister. Mit dem ersten Narrenmarsch eröffnete die Stadtmusik die neue Saison in der Talstadt.