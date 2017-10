Schramberg Zum Geburtstag ein "Musicandissimo"

Die prägnante Moderation durch Sabrina Michelfeit bewirkt ein Übriges. Die ersten Stücke "Das heimliche Lied", "Wiegenlied" und "Romanze B-Dur", allesamt von Louis Spohr und "Parto! Ma tu ben mio" von W. A. Mozart seien schon vor zwei Jahren vorgetragen worden, verriet sie. Die andächtig wirkende Stille der beeindruckten Soiree-Besucher begleitete auch die sentimental klingende Interpretation von "Herbst des Lebens - Ahnung" von Albin Fries.

Mit ihrem Arrangement von "La rosa y el sauce" von Carlos Guastavino ließ Claudia Habermann buchstäblich die Rose öffnen und musikalisch ausdrucksstark erblühen. Beim Duett mit Ute Haas-Woelke und Sabrina Michelfeit und dem Stück "Pièce en forme de habanera" vom Maurice Ravel begeisterten die Interpretinnen mit virtuosen und stilsicheren Rhythmen des berühmtesten Tanzes Kubas. Auch nach "L’amour est un oiseau rebelle" aus der Oper "Carmen" von Georges Bizet, in einem Arrangement von Sabrina Michelfeit, brandete erneut langanhaltender Applaus auf.

Bei "Au bord de l’eau" von Gabriel Faurè handele es sich um ein Liebespaar, das die Kräfte der Natur auf sich einwirken lasse, verriet sie danach mit verschmitztem Lächeln.

Das Arrangement von Ute Haas-Woelke "Melodia Sentimental" aus "Quatro Cancoes da floresta do amazonas" von Heitor Villa-Lobos fokussiere in seinen südamerikanischen Rhythmen "Liebling du bist schön und sanft", erwähnte die Moderatorin.

Beim Solostück "Hommage à Edith Piaf" von Francis Poulenc hätte man beim atemberaubend-virtuos tanzenden Fingerspiel der Pianistin am liebsten dezent mitgesummt. "La vie en rose" von Louiguy, in einem Arrangement von Arno Haas und Ute Haas-Woelke erzeugte die kräftige, glasklare Stimme der Sängerin Claudia Habermann Gänsehaut-Feeling pur und nach dem finalen "Non, je ne regrette rien" von Charles Dumont, in einem Arrangement von Ute Haas-Woelke, brandete erneut frenetischer Applaus auf.

Das glückstrahlende Trio bedankte sich charmant mit einer Zugabe.