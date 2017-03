Schramberg Zum fünften Mal auf Baselworld

Schramberg. Auf der Baselworld, der weltweit größten Uhren- und Schmuckmesse, stellen auch in diesem Jahr unabhängige, innovative Uhrenmarken ihre Kollektion in der Watch Gallery in Halle 1.2 aus. Die Manufaktur Lehmann ist zum fünften Mal dabei und zum Jubiläum wird ein ganz neues Manufakturwerk vorgestellt. Intensiv wurde im letzten Jahr an der Fertigstellung des neuen Werks LS 6 gearbeitet. Es ist ein technisch ausgereiftes und optisch ansprechendes Automatikwerk entstanden.