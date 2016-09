Schramberg Zum Finale kommt Begeisterung auf

Die kleinen Summerland-Besucher erlebten zuvor neue Abenteuer der Zauberbühne aus Rottweil. Christoph Frank versteckte in einer großen Kiste seine Hände. Daran befestigte er seine Puppen und ließ diese aus der Kiste heraus schauen. Da an den Seiten weitere Hände angebracht waren, sah das ulkig aus. In einer Szene entdeckt der kleine Elefant eine abgeknickte Blume. Er will ihr helfen, aber weder die Sonne noch Wasser oder Medizin reichen dafür aus. Erst als er die Blume streichelt und tröstet, richtet sie sich auf. Lustig waren zwei Enten an Franks Händen, die sich zum von ihm gesummten Ententanz bewegten. Premiere feierte er an diesem Abend mit seinem "Hund in der Hütte" – ein großes Tier, das kaum Platz in der Kiste hatte. Dieser große Freund des Elefanten entzückte die kleinen Zuschauer. Sie standen von ihren Plätzen auf und hätten den Hund am liebsten berührt. Großer Applaus war der Dank an den Puppenspieler.

Für die Veranstalter beginnen nun die Vorbereitungen für den elften Familienspaß Summerland 2017. Dann heißt es wieder "auf zum Gästetreff am Remsbachhof".