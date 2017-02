Schramberg Zum ersten Mal Austragungsort von "Jugend musiziert"

Geprüft wurde in den Kategorien Klavier, Harfe, Gesang, Drum-Set (Pop), Streicher-Ensemble mit gleichen und gemischten Instrumenten, Holzbläser-Ensemble, Blechbläser-Ensemble und Holz und Blech gemischt, Klavier, Gitarre (Pop), Akkordeon-Kammermusik und Neue Musik. Solowertung war angesagt in den Kategorien Klavier, Harfe, Gesang, Gitarre (Pop) und Drum-Set (Pop). Es gab acht Altersgruppen, vom Geburtsjahrgang 2009 bis 1990. Bereits Sechsjährige konnten am Wettbewerb teilnehmen. Alle Wertungsspiele waren öffentlich, sodass sich neben den gespannten Musiklehrern, Eltern und Begleitpersonen der Prüflinge immer wieder auch Zuhörer aus der Bevölkerung unter das Publikum mischten.

Trotz des hohen Niveaus des Wettbewerbs bewiesen die Kinder und Jugendlichen Coolness. Selbst die jüngsten Spieler hatten die Grundregeln eines erfolgreichen Vortrags wie Dynamik, gute Phrasierung und sicheres Rhythmusgefühl intus. Bei den Streichern bewiesen auch sehr junge Spieler schon eine saubere geschmeidige Tongebung, bei den Bläsern zeigten die Jüngsten Fingerfertigkeit und ruhige Atemführung.

Vielseitigkeit war gefragt bei den Sängern, denn auf ihrem Programm konnte neben Trauergesang (Pie Jesu) und schwerblütiger nordischer Melancholie (Solveigs Lied) auch temperamentvolle Moderne mit Betonung der Mimik und Gestik stehen. Ohrenbetäubend laut waren die Auftritte der Drummer im Gymnasium. Mit und ohne CD-Einspielung zeigten die Schlagzeuger mit Händen und Füßen, was sie rhythmisch drauf hatten, ließen rasend schnell die Schlägel tanzen und der Reihe nach die Becken vibrieren. Sogar eigene Improvisationen wurden aufgeführt.

Nach jedem Wertungsblock dankte der Vorsitzende Löffler allen Teilnehmern für das Mitmachen. Der Regionalwettbewerb sei eine Veranstaltung, die motivieren solle für das weitere Musizieren . Wer sich hier für das Mitmachen entscheide, habe schon gewonnen. Allen Teilnehmern bescheinigte er eine tolle Leistung und lud die Erwachsenen ein, weiterhin der musikalischen Elite der drei Landkreise Tuttlingen, Schwarzwald-Baar und Rottweil bei ihrem Vorspiel zuzuhören. Gleichzeitig wies er auf das Preisträgerkonzert am 12. März um 18 Uhr in Trossingen hin.