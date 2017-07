Schramberg Zukauf nur im Notfall

Schramberg-Tennenbronn. Mit hohem Aufwand und umfangreichen Zusatzgutachten sind Eingriffe in den Naturraum, in Flora und Fauna zu bewerten, berichtet Stadtplaner Michael Kammergruber in Tennenbronn über die Schramberger Ökokonten. Erste Planungen für ein Ökokonto Weihermoos habe es schon seit 1989 gegeben. Nach dem Erwerb von Flächen habe die Stadt in drei Bauabschnitten gut 15 Hektar aufgewertet und "ein beliebtes Naherholungsgebiet" beim Gewerbegebiet Lienberg geschaffen. Dabei wurden gut vier Millionen Ökopunkte angerechnet.