Schramberg Zuhörer in Klangschönheit gebadet

Schramberg. Auf dem Programm, in das der Organist und stellvertretend für ihn Gebhard Pfaff vom Verein Schramberger Orgelkonzerte einführten, standen Werke aus Barock, Romantik und Neuzeit.

Passend zum festlichen Anlass erklang zur Eröffnung die Suite D-Dur von Händel aus der Wassermusik, bei der Trompete und Orgel im Dialog und im Miteinander in Läufen und Sprüngen Freude und Glanz ausstrahlten. Im Allegro krönte die strahlende Trompetenstimme die lebhaften Achtelfiguren der Orgel. Langsam und gemessen wurde der Schritt bei der Marche mit akkurater rhythmischer Gestaltung.

Mit dem Titel "Noel X" stellte der virtuose Orgelsolist das bekannte französische Weihnachtslied "Guter Josef, hör mich an" in immer neuen Variationen vor. Zuerst im lieblichen Flötenregister in schöner Zweistimmigkeit, ging der Sound in immer neuem Registerklang bis zum Zungenregister über und die Melodie wurde durch bewegte Unter- und Überstimmen mit viel Zierart ausgeschmückt. Zweifaches Echo erzeugte eine imposante Fernwirkung.