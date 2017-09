Schramberg Zuhörer-Fragen wollen nicht enden

Schramberg. Als Gesprächspartner bei diesem Podiumsgespräch waren eingeladen Pfarrerin Esther Kuhn-Luz aus Rottweil und Professor Abdelmalek Hibaoui vom Zentrum für islamische Theologie in Tübingen. Moderator Artur Egle-Theurer vom Evangelischen Bildungswerk Sulz bat die Referenten um persönliche Vorstellung: Pfarrerin Esther Kuhn-Luz, seit vier Jahren wohnhaft in Rottweil, früher Wirtschafts- und Sozialpfarrerin in Stuttgart und 14 Jahre lang Pfarrerin in Schwenningen, hat derzeit in ihrer Arbeit die Schwerpunkte Ökumene, Erwachsenenbildung und Gefängnisseelsorge. Hibaoui kommt ursprünglich aus Marokko, promovierte in Deutschland, arbeitete rund fünf Jahre als Imam in Stuttgart und war von 2012 bis 2016 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für islamische Theologie, wo die Ausbildung muslimischer Religionslehrer stattfindet. Außerdem arbeitet er als Prediger in Reutlingen.

Zufrieden und glücklich

Die Frage, welche Symbole die Referenten mit dem Begriff "Heimat" verbinden, wurde unterschiedlich beantwortet. Für Pfarrerin Kuhn-Luz ist Heimat weniger als mit Gegenständen mit Menschen verbunden, mit denen man sich vertraut austauschen kann. Für Professor Hibaoui ist dort Heimat, wo ein Mensch zufrieden und glücklich ist. Zum Thema Mobilität und Flexibilität in der globalisierten Welt erklärte die Pfarrerin, im Gespräch mit vielen verschiedenen Menschen habe sie das Gefühl bekommen, Religion spiele eine große Rolle, so etwa beim Thema Sonntagsarbeit, wo ihr eine Abteilungsleiterin bei IBM gesagt hatte, sie hätte nach schlechten Erfahrungen den Sonntag wieder "zurückerobert". Die Pfarrerin befürwortete das "Ora et labora", den Wechsel zwischen Aktiv- und Passivsein.