Schramberg Zuhörer erleben zwei Premieren

Mit dem Konzert stellte sich Sabrina Latus als neue Dirigentin des Akkordeon-Orchesters vor und eröffnete gleich mit einem populären Stück aus dem Musical "Phantom of the Opera". Der modernen Klassik folgte die Sinfonia in B von Johann Christian Bach aus der Komponisten-Familie Bach.

Danach stellte sich der Kirchenchor mit der deutschen Version von "Morning has Broken" vor, das durch Cat Stevens bekannt wurde. Mit "Erde und Himmel sollen singen" fügte Ute Haas-Woelke als Dirigentin Chor und Orchester zu einer Raum füllenden harmonischen Einheit.

Glücklicherweise gibt es ohne Tango-Anklänge von Astor Piazzolla kein Akkordeon-Konzert, auch nicht in der Kirche mit "Rojo Tango". Dann bewies Sabrina Latus ihr Können am Saxofon mit drei stimmungsvollen Kompositionen, begleitet von Robin Schmidt am Akkordeon.