Schramberg. "Zu Gast bei der Königin" ist der Kinderorgeltag der Diözese Rottenburg-Stuttgart am Sonntag, 11. September überschrieben. In Schramberg lädt Kirchenmusikdirektor Rudi Schäfer alle Interessierten nach dem Gottesdienst um 10 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche, also gegen 11.15 Uhr, auf die Empore zu einer Orgelbesichtigung ein. Dabei können nicht nur die Klangmöglichkeiten der verschiedenen Register wie Rohrflöte, Nachthorn oder Mixtur erlebt werden, sondern es kann auch ein Blick ins Orgelinnere geworfen werden. Junge Klavierspieler dürfen gerne auch Noten ihres Lieblingsstücks mitbringen und es auf der Orgel ausprobieren.