Schramberg Zinell nimmt Schülern Ängste

Im Gespräch mit den Schülern ging es um den Themenkomplex Recht und Gerechtigkeit. Er wurde zuvor vom Schulleiter im Rahmen eines Vertretungsunterrichts im Fach Gemeinschaftskunde mit den beiden Klassen erarbeitet. Die Schüler hatten Listen mit Fragen vorbereitet, auf die sich Zinell intensiv vorbereitet hatte und die er den Schülern in altersgerechter Form auf der Grundlage seiner großen Erfahrung und umfassenden Kenntnisse beantwortete.

Die Nachfragen der Schüler bezogen sich vor allem konkret auf den Aspekt Kriminalität vor Ort. Zinell beschrieb die begrenzte Aussagekraft von Kriminalstatistiken und stellte fest: "Schramberg kann als die sicherste große Kreisstadt im Bereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen angesehen werden." Seine Aussage konnte er mit aktuellen Daten überzeugend begründen und den Schülern damit Ängste und Befürchtungen nehmen, die sie bisher mit dem Thema Kriminalität in Schramberg in Verbindung gebracht hatten. "Das war ein interessanter Vortrag. Man hat gemerkt, dass sich Herr Zinell gut auskennt. Es wäre schön, wenn er mal wieder zu uns käme", so lobte ein Schüler die Veranstaltung.

Dennig bedankte sich bei Zinell dafür, dass er sich die Zeit genommen hatte, mit den Schüler über ein so wichtiges Thema zu sprechen und überreichte ein kleines Geschenk.