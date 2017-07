Schramberg Ziel ist die Eigenversorgung

Das ugandische Ehepaar Maria Goretti und Emmanuel Musoke hatten das Glück, eine gute Schule zu besuchen und einen Beruf zu erlernen, der ihnen und ihrer Familie eine persönliche Zukunft ermöglichte. Dankbar über dieses Privileg war für beide klar, dass sie nicht nur ihren eigenen fünf Kindern Bildung und somit Zukunft ermöglichen möchten, sondern möglichst vielen Kindern. Schnell waren zehn Waisenkinder im Haus und die räumlichen und finanziellen Ressourcen der Familie Musoke erschöpft. Hilfe kam zunächst von Freunden aus Deutschland, unter anderem aus Schramberg, die Emmanuel während seiner Ausbildung in Deutschland kennengelernt hatte.

Mit der Gründung des Förder-Vereins OCAOF (Our children and our future) wurde das Projekt professionalisiert. Da hungrige und kranke Kinder schlecht lernen, war die wichtigste Aufgabe zunächst für eine gute Ernährung zu sorgen. Inzwischen gibt es in Kamukongo im Süden von Uganda einen großen landwirtschaftlichen Betrieb. Unter dem Stichwort "Hilfe zur Selbsthilfe" wurde die Ernährungsfrage gelöst. Über ein Geschäftshaus und eine Werkstatt werden durch den Verkauf von heimischen Produkten Einnahmen zur Selbstversorgung erzielt. Heute werden hier circa 90 Kinder betreut, teilt der Weltladen mit. Die örtliche St.-Franziskus-Grundschule wurde ausgebaut. Inzwischen nehmen über 250 Kinder am sechsjährigen Grundschulunterricht teil.

Die Finanzierung erfolgt größtenteils über Schulpatenschaften. Durch Unterstützung der Deutschen Entwicklungshilfe konnte eine Berufsschule aufgebaut werden. Weitere Aufgaben sind inzwischen erledigt: Verbesserung der Wasserqualität durch Brunnen Tanks und Zisternen. Nutzung von erneuerbaren Energien, Anlegen von weiteren landwirtschaftlichen Nutzflächen, Ställen und Fischdeichen, um die Eigenversorgung zu gewährleisten. Weitere Ziele sind nun die Erweiterung des Kinderheims in Kamukongo, der Ausbau des Berufsbildungsinstitutes und der Bau einer weiterführenden Schule. Ganz wichtig ist allen Beteiligten vor allem die Unterstützung beim Aufbau kleiner Unternehmen und damit die Schaffung von Arbeitsplätzen. Finanziert werden alle diese Vorhaben über Spenden und Schulpatenschaften. Im Schramberger Weltladen gibt es Artikel zu kaufen, die in Kamukongo gefertigt werden. Außerdem wird zugunsten des Projekts Honig von Schramberger Bienen angeboten.