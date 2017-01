Schramberg Zeitweise herrscht Schießbudenflair

Schramberg-Tennenbronn. Das Volker-Maier-Juranek-Gedächtnisturnier elektrisierte wieder alte und junge Tennenbronner Fußballer gleichermaßen. Für zwei Tage war das Festhallenparkett die große Fußballbühne. Ganz im Zeichen des Fußballs, in Erinnerung und im Sinne des verstorbenen Jugendleiters Volker-Maier Juranek waren erneut Kampf, Leidenschaft und Einsatz die sportlichen Trümpfe des beliebten "internen" Fußballbudenzaubers.

Mit Ohrwürmern der aktuellen Charts sorgte die Band Spontaneous mit Jessica Hug als Frontfrau für musikalische Unterhaltung und Gänsehaut. Begleitet von Oliver Hilser, Robin Moosmann und Clemens Günter traf sie den musikalischen Nerv des großen Publikums.

Besonders das gefühlvolle, melancholische "Hallelujah" von Leonard Cohen ging unter der Haut, und die Sängerin gedachte – begleitet von Oliver Hilser – so auf ihre auf eigene Weise an ihren verstorbenen Stiefvater. Für einige Minuten war Fußball Nebensache und Volker Maier-Juranek in Gedanken wieder bei seinen Kickern vom Schächle.