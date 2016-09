Schramberg Zeitreisende besuchen Klosterstadt

Mit mittelalterlichen Methoden arbeiten dort Handwerker, um nach dem weltberühmten Klosterplan von St. Gallen den Idealplan eines Klosters zur verwirklichen. Das Vorhaben begann im Jahr 2013, nun konnten die Teilnehmer beobachten, wie die Kirche – ganz aus Holz erbaut – ihre Dachschindeln und den Altarstein erhielt. Schreiner, Korbflechter, Steinmetze, ein Schmied und viele andere arbeiten an verschiedenen Stationen, gerne bereit, ihr Wissen mit den Besuchern zu teilen. Am Dorfplatz gab es Tee oder Met, Dennetle oder leckeren Alb-Linseneintopf zur Stärkung. Noch etwa 80 Jahre lang wird in der Waldlichtung gebaut. Man kann gespannt sein, wie dieses Klosterdorf in ein paar Jahren aussehen wird.

In der Zwischenzeit besichtigten die Freunde des Schwarzwaldvereins den nahe gelegenen "badischen Geniewinkel". Neben Martin Heidegger, dem Philosophen, hatten Conraden Kreutzer, Komponist, und Katharina von Zimmern, Fürstäbtissin des Fraumünsterstifts in Zürich, ihre Heimat in der über tausendjährigen Stadt Meßkirch. In den Gässchen gruppieren sich schöne Fachwerkhäuser um einen Hügel mit der Stadtpfarrkirche St. Martin – letzte große Spätrokokokirche Oberschwabens – und das Schloss Meßkirch. Nach einem Spaziergang durch das Städtchen und den Schlosspark genehmigten sich die Ausflügler ein Eis – bei Temperaturen um die 30 Grad. Nach der Schlusseinkehr im Donautal genossen die Teilnehmer die Heimfahrt im Abendlicht.