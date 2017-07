Schramberg Zeitreise durch die Geschichte

Danach setzte sich der Aufschwung fort. Die Infrastruktur wurde in rasanter Geschwindigkeit weiter ausgebaut: Schulen, Eisenbahn, Post, elektrisches Licht, Telefon, Autobusverkehr hielten schnell Einzug in die junge Stadt. Neue Betriebe siedelten sich an. Die schnell wachsende Uhrenindustrie entwickelte sich weiter, begleitet von Zulieferern. Schramberg wurde Uhrenstadt. Neue Flächen wurden erschlossen. Die Stadt weitete sich schließlich durch Eingemeindungen aus: Sulgen und Sulgau, Heiligenbronn, Schönbronn, Waldmössingen und Tennenbronn. Industrie und Wohnungsbau strebten auf die Höhe.

Die neue Abteilung "Adelsherrschaft", die von der Historikerin Gisela Roming erarbeitet wurde, blickt zurück bis ins 17. Jahrhundert. Die Burgengeschichte, die mit ihren Funden vom Leben auf Hohenschramberg und im Marktflecken erzählt, bekommt damit ihre Fortsetzung.

Gisela Roming hat der Geschichte der Familie von Bissingen bis ins 20. Jahrhundert nachgespürt: dem Leben der Adelsfamilie in Schramberg, ihren Schlossbauten und Gartenanlagen, auch ihrer industriellen Betätigung durch Betreiben einer Nudelfabrik sowie Erzeugung von elektrischem Strom und schließlich ihrem Wegzug nach Hohenstein in den 1920er-Jahren.