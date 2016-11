Schramberg Zappelphilipp oder Tagträumer ?

Eine Vielzahl von möglichen Ursachen ist mittlerweile erkannt und kann häufig mit nebenwirkungsfreien, alternativmedizinischen Methoden behandelt werden. Es lohnt sich, die Kinder, die oft genug vielerlei Startschwierigkeiten und Akzeptanzprobleme haben, ernstzunehmen und ihre Probleme sachgemäß zu behandeln. In einem Vortrag hören die Besucher mögliche Ursachen sowie diagnostische und therapeutische Möglichkeiten aus ganzheitlicher Sicht. Zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den Beteiligten gehört es, auch über die klassische Medizin hinausgehende, alternative Therapiemöglichkeiten aufzuzeigen. Deutlich entspanntere Kinder, Familien, Lehrer und Pädagogen sind das Ziel, sagt die Referentin.

Der kostenloser Vortrag von Heilpraktikerin Susanne Daumann findet statt am Freitag 18. November um 19 Uhr in Hardt im Bürgerheim, am Dienstag 22. November um 20 Uhr in Schramberg im Marienheim, am Freitag 25. November, um 19 Uhr in Haslach im Bürgersaal, am Freitag, 2. Dezember, um 19 Uhr in Dunningen im Gemeindehaus sowie am Montag 16. Januar, um 19 in Hausach.