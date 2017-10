Schramberg Zahlreiche Besucher beim verkaufsoffenen Sonntag

Schenkt man den Worten der Einzelhändler Glauben, war dies am Sonntag genau das richtige Wetter für den verkaufsoffenen Sonntag in der unteren und oberen Hauptstraße. Die Besucher strömten in die Geschäfte und Läden, es herrschte ein ständiges Kommen und Gehen. Kleider, Schuhe und Schmuck wurden anprobiert, im Spiegel betrachtet und wenn es auch dem Partner gefiel, wurde das Portemonnaie gerne geöffnet. Der Tag wurde genauso genutzt für einen Ausflug mit der Familie und die Kinder kamen nicht nur beim Karussell am Narrenbrunnen auf ihre Kosten.

Eine Bereicherung stellte der Kreativmarkt hinterm Rathaus dar, wo es Gestecke für Haus, Garten und Friedhof gab, Schmuck, tierische Skulpturen aus Holz und Naturseife. Für musikalische Unterhaltung sorgten Bernhard Schmid an der Drehorgel und das Duo "Dubble Gum", das mit Acoustic-Live-Music punktete. Kulinarisch hatten die Bummler und Shopper die Auswahl zwischen der klassischen Brat- oder Currywurst, Holzofenpizza, Crêpes, heißen Maroni und geräuchertem Lachs. Hier und da mussten die Käufer sich ein bisschen gedulden, bis sie an der Reihe waren. Zum Aufwärmen gab es Glühwein, andere bevorzugten da lieber ein kühles Eis. Wer es beim Essen und Trinken gemütlicher und heimeliger haben wollte, hatte im Hirschbrunnen-Cafe, in der Kaffeebohne und in der Eisdiele verschiedene Einkehrmöglichkeiten.

Entsprechend der Jahreszeit bot die "Buchlese" mit "Bücher und Tee" ihr ganz persönliches Rezept an. Überall sah man Leute stehen und gehen, die sich Zeit nahmen für einen Plausch und den Einkauf trotzdem nicht vergaßen.