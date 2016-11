Schramberg Wurde weiße Schäferhündin gestohlen?

"Ich habe die ganze Gegend nach Nikita abgesucht, erfolglos", berichtet Hänsler. Die Hündin gehört eigentlich ihrer Schwägerin. Die ist über den Verlust so geschockt, dass Sonja Hänsel die Suche organisiert. Sie glaubt nicht, dass die Hündin ausgebrochen ist und sich verlaufen hat: "Weiße Schweizer Schäferhunde sind heiß begehrt". Die Suchaktion lief an. Freunde und Bekannte wurden um Hilfe gebeten und machten bereitwillig mit, eine Suchmeldung mit Fotos wurde in Facebook gepostet. Tierschützerin Uschi Körner aus Tuttlingen und Ute Kübler aus Aichhalden halfen bei der Suche. Jochen Rottler kam mit seinem Hobbysuchhund Eiko, die Spur endete aber plötzlich. Wurde Nikita in ein Auto gesteckt und weggefahren?

In Heiligenbronn sei ein weißer Schäferhund tags darauf gesichtet worden. Zuerst allein, dann am Abend zusammen mit einer Frau. In den Tagen darauf sei er noch zweimal gesehen worden, zuletzt am Montag nach dem Verschwinden. Ihr Hund sei vom Sulgen, sie hätte ihn dort ohne Papiere gekauft, erzählt die begleitende Frau einem Spaziergänger, der später Sonja Hänsler von der Begegnung erzählte. Seither wurde ein weißer Schäferhund nirgends mehr gesehen.

Hänsler hat gewisse Anhaltspunkte, die sie allerdings nicht öffentlich nennen möchte, dass die Hündin im Bereich Rottweil-Aichhalden-Schiltach gefangen gehalten werden könnte. "Wir geben die Suche nicht auf, wir bleiben am Ball", versichert sie. Dankbar ist sie für die große Unterstützung bei der Suche. Wer Beobachtungen gemacht hat und etwas über den Verbleib der Hündin weiß, kann Hänsler unter der Telefon 0160/ 94 97 78 68 anrufen.