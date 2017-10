Schramberg Wunsch, möglichst lange zu Hause zu bleiben

So wurden aus den bisherigen drei Pflegestufen fünf Pflegegrade, in die pflegebedürftige Personen eingestuft werden. Dabei erklärte er die einzelnen Pflegegrade und erläuterte die Einstufung in diese durch die Krankenkassen und den Medizinischen Dienst. Anschaulich zeigte er die Unterschiede des ambulanten zum vollstationären Pflegebereich auf und erklärte welche finanziellen Mittel in beiden Bereichen zur Verfügung stehen und welche staatlichen Mittel angefordert werden können.

Als Heimleiter einer Pflegeeinrichtung wisse er um die Vorteile im vollstationären Pflegebereich und versuchte diese den Gästen ein wenig näher zu bringen. Allerdings würden diese von den Patienten oft unterschätzt, weshalb in Deutschland rund 80 Prozent der Pflegebedürftigen zuhause versorgt werden, was dem Wunsch der meisten Patienten, solange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben zu können, entspricht. "Einen alten Baum verpflanzt man eben nicht" unterstrich Troll an dieser Stelle und schloss sich diesem Wunsch an.