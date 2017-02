Schramberg. Am Freitag, 3. Februar findet ab 20 Uhr in der Szene 64 an der Geißhalde die zweite Vollversammlung der Da-Bach-na-Fahrer statt. Dort entscheidet sich schlussendlich, wer die begehrten Startplätze für die Ka nalfahrt 2017 ergattert. Gleich- zeitig beginnt der Vorverkauf für den Da-Bach-na-Fahrer-Ball am Fasnetsmontag im Bärensaal. Thema in diesem Jahr ist "Heimathafen Schramberg". Die Organisatoren haben sich wieder bemüht, ein tolles Programm zu stricken. Man darf gespannt sein, was im Bärensaal dann abgeht. Karten sind am Freitag nach der Versammlung in der "Szene 64" für jedermann erhältlich oder im Vorfeld über jeden Fahrer zu bestellen. Ab nächster Woche sind dann die Restkarten an der bft-Tankstelle Bühler im Vorverkauf zu erwerben. Die Zuberausgabe findet übrigens am kommenden Samstag, 4. Februar, um 9 Uhr am Zuberkeller statt.