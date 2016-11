Schramberg Würdiger Platz zur Erinnerung geschaffen

Deswegen wurde ein Ort der Erinnerung und des Gedenkens an verstorbene Bewohner geplant und realisiert in einem Gemeinschaftsprojekt mit dem Landschaftsgartenbaubetrieb, der Berufsschule und dem Architekten der Stiftung. Die Sandsteinarbeiten übernahm die Firma Roth Natursteine in Seedorf.

Im "Wäldle" beim Haus Lebensquell, das das Kloster der Stiftung zur Verfügung stellte, wurde von den Fachfirmen und dem Gärtnereiteam ein offener und zugleich geschützter Ort in Form eines Rondells angelegt, das mit seiner natürlichen Umgebung, Sandsteinstelen und Brunnen die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde symbolisiert als Zeichen für den Kreislauf des Lebens. Der Zugang ist barrierefrei gestaltet. An dem Steinbaum werden die Namen und Todesdaten der verstorbenen Bewohner angebracht, beginnend mit dem in diesem Jahr verstorbenen Kurt Harzer aus der Wohngruppe Maria.

Der Gedenkort solle zum Verweilen und zur Ruhe einladen, sagte Seelsorgerin Graf, und er werde schon seit der Fertigstellung als "ein tröstlicher Ort" fleißig angenommen. Er solle helfen, Gefühlen und Gedanken Ausdruck zu verleihen. Die Teilnehmer der Feierstunde versammelten sich vor dem neuen Gedenkort zu der Segnung. Graf bat um Gottes Beistand für diesen Ort: "Möge es ein Ort werden, der Menschen tröstet und ihnen Zuversicht schenkt, der Trauer wendet und Hoffnung gibt."