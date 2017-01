Schramberg Wogen am Heimbach wieder geglättet

Schramberg-Waldmössingen. In der Hauptversammlung berichtete Erste Schützenmeisterin Andrea Deusch von einem turbulenten Jahr 2016 mit vielen Terminen und drei Einbrüchen. Turbulent vor allem deshalb, weil sich der Ausschuss in einer Sitzung beim Thema Gewehrkäufe überworfen habe. Helmut Lehmann sei dadurch in seiner Funktion als langjähriger Schießsportleiter zurückgetreten und habe auch seine Mitgliedschaft im Verein gekündigt. Es habe danach einen heftigen Schriftwechsel gegeben, worauf auch Hilmar Rein sein Amt niedergelegt habe, bedauerte Deusch.

Beide Funktionäre hätten in dieser Versammlung für ihre Leistungen für den Verein mit einem Geschenkkorb gewürdigt und verabschiedet werden sollen, hätten sich aber entschuldigen lassen, ließ die Schützenmeisterin wissen.

Trotz dieser Querelen habe der Verein das vergangene Jahr gut gemeistert und einige schöne Stunden erlebt. Dies aber nur, weil alle dazu beigetragen hätten, hob Deutsch hervor. Thomas Notheis gab nach seiner Wahl ein kurzes Statement ab: "Der Schützenverein Heimbachquelle hat seit der Gründung 1962 viel geleistet und immer wieder baulich erweitert. Es gibt ein tolles Angebot und beachtliche sportliche Erfolge haben wir auch. Das Vereinsleben hat im vergangenen Jahr etwas gelitten, wird aber wieder besser", versprach der neue Chef.