Schramberg Wo soll Schulcampus Platz finden?

Herzog räumte ein, dass die Verteilung der Verbundschule Erhard Junghans auf mehrere Standorte nicht positiv auswirke, so dass sich, dies betonte später auch Schulleiter Udo Trost, die bisherige Projektgruppe aus Schulleitern und Fraktionsvorsitzenden einig gewesen sei, die Erhard-Junghans-Schule (EJS) an einem Standort zu konzentrieren.

Sechs Varianten untersucht

Silvia Ress vom Büro GUS ging anschließend nochmals einzeln auf die sechs zur Auswahl stehenden Standorte ein und beleuchtete Vor- und Nachteile. Auf Platz 1 und 2 ihrer Machbarkeitsstudie waren zwei Sulgener Varianten gekommen, vorrangig eine Sanierung der bestehenden Schule mit Neubau, Abriss der bestehenden Turn- und Festhalle und Neubau einer zweifeldrigen Halle hinter dem Stadion, gefolgt von einem kompletten Neubau an der Rottweiler Straße. Die erste Lösung in der Talstadt folgt dann auf Platz 3 mit einer kompletten Zentralisierung der EJS auf dem bisherigen Berneck- und Schweizerparkplatz bis an die Untere Weihergasse. Von den Schülerzahlen her, so Ress, schenke sich es nichts, ob in Sulgen oder Schramberg der neue Campus für 630 bis 700 Schüler und Mensa mit 300 Plätzen sowie Hallenkapazität entstehe, oder in Sulgen. Die Einpendlerzahlen, das habe sie "in Erstaunen versetzt" lägen bei beiden Varianten bei jeweils 200, allerdings mit unterschiedlicher Zusammensetzung aus den umliegenden Orten.

Wie wichtig es sei, dass die EJS zu einer Einheit werde, begründete Udo Trost in mehreren Punkten. Dabei ging es ihm um Attraktivität für Schüler, gleichzeitig aber auch für Lehrer. Es sei wesentlich, dass sich die Schüler mit der EJS identifizierten, das sei durch die bauliche Trennung derzeit nur teilweise der Fall, da "dieSchule selbst kaum als EJS wahrgenommen wird". So seien geforderte gesamtschulische Angebote im Schulgebäude bislang nicht möglich, weil der Platz fehle. Auch werde die Mensa aufgrund gerade 65 Minuten Mittagspause von der Schillerstraße aus kaum aufgesucht – die Schüler träfe man dafür an Kebapständen.

Einen veränderten Klassenzimmerzuschnitt, verbesserte Stundenpläne und eine bessere Kommunikation waren weitere Punkte, die Trost als notwendig erachtete.