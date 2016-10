Schramberg Wo einst die Handwerker gerbten, wird heute verwaltet

Auf dem Rathausplatz, auf dem heute der Bürgerbus parkt oder an der Fasnet der Brezelsegen nach dem Hanselsprung beginnt, war früher der Wochenmarkt. Dieser hatte neben den vielen Geschäften in Schramberg eine große Bedeutung für den Marktflecken.

Das Rathaus, wie es die Schramberger heute kennen, wurde 1913 eröffnet. Es befand sich zuvor gegenüber dem Hotel Hirsch in der unteren Hauptstraße. Ein neues Rathaus wurde benötigt, um den Ansprüchen einer wachsenden Stadt mit starker Wirtschaft gerecht zu werden. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Ansicht des Rathausplatzes und der Fußgängerzone erheblich verändert. Früher war es eine Straße, heute fließt hier das "Hessbächle", das von Stadtrat und Architekt Horst Hess nach Freiburger Vorbild angeregt wurde. Das Hotel Mohren am Rathausplatz beherbergt heute eine Bank.