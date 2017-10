Schramberg Wo bleibt die Rechtssicherheit?

Schramberg-Waldmössingen. Heftige Vorwürfe, die sich bis zum Vorwurf des Betrugs hochschaukelten, musste sich Fachbereichsleiter Recht und Sicherheit Peter Weisser in der Sitzung des Ortschaftsrats am Montag anhören. Grund war die von der Stadtverwaltung Schramberg vorgeschlagene Satzungsänderung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen. Wie Weisser den Räten berichtete, habe die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) im vergangenen Jahr eine Finanzprüfung bei der Stadt vorgenommen. In ihrem Prüfbericht vom März 2017 habe die GPA die derzeit gültige Erschließungsbeitragssatzung der Stadt in einem Punkt bemängelt: Die Sonderregelung für so genannte "Eckgrundstücke" komme einem "Erlass" gleich. Dies widerspreche der Beitragsgerechtigkeit und müsse angepasst werden. Mit der Regelung verfolge die Stadt das Ziel, bei einer Mehrfacherschließung Eckbaugrundstücke von einer erneuten Erschließungsbeitragspflicht zu befreien, beziehungsweise eine Doppelbelastung der Eigentümer zu vermeiden. Diese sich auf die gesamte Verteilungsregelung auswirkende Ermessensentscheidung sei nicht rechtens, schreibe das GPA in ihrem Gutachten. Eine Anfrage beim Regierungspräsidium Freiburg (RP) als zuständige Rechtsaufsicht habe ergeben, dass das RP die Bedenken der GPA teile, schilderte Weisser. Die Satzungsänderung gemäß der Mustersatzung des Städtetags sieht vor, Eckgrundstücke und Grundstücke zwischen zwei Anbaustraßen bei einer Erschließung zur Hälfte mit dem ermittelten Bruchteil zu bemessen, bei drei Ausbaustraßen zu einem Drittel und so weiter.

Eigentümer könnten ein weiteres Mal zur Kasse gebeten werden

Die Neuregelung soll zum 1. Januar 2018 in Kraft treten. Sie hätte zur Folge, dass Grundstückseigentümer, die bereits Erschließungsbeiträge gezahlt haben, ein zweites oder sogar drittes Mal zur Kasse gebeten werden. Die Thematik erläuterte der Fachbereichsleiter an einem einfachen Rechenbeispiel.