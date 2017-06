Schramberg WLS kehrt zu ihren Wurzeln zurück

Schramberg-Tennenbronn. Im Dezember 1967 gründeten 15 Einwohner im oberen Tennenbronn die "Bürgervereinigung Weiherhalde – Linde – Schützen" und wählten Hans Schiele zum ersten Vorsitzenden. Wie die beiden anderen Vereinigungen in Tennenbronn, die BV RPPR und die BV Unterschiltach sowie die damals noch "wilden" Eichbacher, wollten die Bürger öffentliche Plätze, Wege und Einrichtungen in ihren Wohnbereichen ehrenamtlich einrichten und pflegen.

Gemeinschaft pflegt ihren Spielplatz am Schützen bis heute

So beschlossen die Mitglieder der WLS den Bau eines Spielplatzes auf einem Wiesenstück gegenüber dem Gasthaus Schützen. Die Wiese neben der Schiltach stellte der Schützenwirt Georg Moser zur Verfügung. In über 2000 Arbeitsstunden und mit vielen Spenden von Firmen und Anwohnern wurde der Spielplatz gebaut und auch ein Festplatz aufgeschüttet. German Günter eröffnete den Platz und die Kinder ließen zur Feier 300 Luftballons aufsteigen, von denen drei in Kloten bei Zürich landeten.