Schramberg "Wir wollen es doch alle"

Schramberg. Fleig forderte bei den Haushaltsberatungen des Gemeinderats die Verwaltung auf, hier schneller zu agieren, als derzeit geplant, und die einst für 2017 vorgeplanten Mittel wieder in den Haushalt einzustellen.

Oberbürgermeister Thomas Herzog sah jedoch diese Summe "in keiner Weise als fundiert" an, so dass er sie auch nicht einstellen wolle. Deswegen wolle er nur die Planungsmittel einstellen – sollte es jedoch möglich sein, schon früher mit der Erschließung zu beginnen, habe er kein Problem auch überplanmäßig Mittel beim Gemeinderat zu beantragen. Zudem wies auch Tiefbauamtschef Klaus Dezember darauf hin, dass, wenn man sehe, wie viele Verpflichtungsermächtigungen es gebe, dies das "Personal sprenge". Das Gleiche gelte auch für die Ingenieurbüros, die ebenfalls Leute suchten.

Die Stadt, so Herzog, sei bestrebt, Wohnbauflächen anzubieten, wenn man auf die Zielgerade komme, was den Grunderwerb angehe, dann gehe die Planung los.