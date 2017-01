Schramberg "Wir hören noch lange nicht auf"

Können Sie das noch etwas näher erläutern? Ich gebe Ihnen zwei Beispiele: Zum einen geht es um die Hassliebe zweier gealterter Schauspieler. Sie haben das Gefühl der engen Zusammengehörigkeit, gleichzeitig stören sie sich daran, was beim andern anders ist. Dann geht es aber auch um das Alter. Beide sind alt geworden und leiden darunter, dass sie nachlassen. Ein Ringen um Selbstbewusstsein und Anerkennung durch den jeweils anderen. Quelle der Komik ist dabei die Angeberei, das Prahlen der beiden.

Wie kam es denn zur Gründung der Theaterwerkstatt? Als Student hatte ich in Tübingen, wo ich Germanistik, Latein und Geschichte studierte, eine Rolle in dem Einakter "Der Heiratsantrag" von Anton Tschechow gespielt. Meine Frau Gabriele - die bis heute mit dabei ist - hatte damals die Rolle der Braut, ich war der Bewerber, Klaus Andreae der Brautvater. Das hat so viel Spaß gemacht und kam so gut an, das Klaus die Idee hatte, wir machen das in Schramberg wieder zum Geburtstags eines Freundes.

Und wie kam das Stück dort an? Wir hatten soviel Beifall von den Geburtstagsgästen. Und die sagten: Das müsst ihr weiter machen. Wir haben das Stück dann noch mehrmals im Schloss aufgeführt, erhielten dort auch jedes Mal viel Beifall. Da beschlossen wir, dass wir weiter machen. Das war die Gründung der Theaterwerkstatt. Seither haben wir rund 20 Stücke aufgeführt, nach dem Schloss auf der Bühne in der Majolika, bis das Kino dort startete. Unter den Stücken der letzten Jahre hier in Heiligenbronn waren mit "Lassalle oder die Erfindung der Arbeiterbewegung" und "Tod eines Unternehmers" sogar zwei Welturaufführungen. Die Autoren beider Stücke sind Felix Huby und Hartwin Gromes.

Warum haben Sie sich im Lauf der Jahre mehr auf die Regie konzentriert? Ein Theaterstück zu durch denken und in lebendige, sprechende Bilder zu übersetzen, das fordert mich und macht mir Spaß. Die Sprache muss eng mit der Handlung verwoben sein, damit sich beides gegenseitig mit Energie auflädt.

Die Premiere der "Sonny Boys" ist am Freitag, 20. Januar, im Elisabetha-Glöckler-Saal der Stiftung St. Franziskus in Heiligenbronn um 20 Uhr (ausverkauft). Weitere Aufführungen finden am Samstag, 21., Sonntag, 22., Freitag, 27., und Samstag, 28. Januar statt. Eintrittskarten dafür können bei der Buchlese in Schramberg vorbestellt werden. Telefon 07422/35 85.