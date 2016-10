Schramberg "Wir bauen Luftschlösser"

Zu der schwierigen Standortfrage Tal oder Höhe, kommt jetzt beim Thema Schulcampus auch noch die Diskussion um die Bürgerbeteiligung. Wann ist der richtige Zeitpunkt, die Einwohner ins Boot zu holen?

Schramberg. Die Bürger saßen den Stadträten in der Gemeinderatssitzung buchstäblich im Nacken: Der große Saal war übervoll, alle Zuhörerplätze hinter dem Ratstisch belegt, das Interesse am Thema Schulcampus groß.

Diplom-Ingenieur Rüdger Plate von GUS Architekten in Stuttgart stellte die Machbarkeitsstudie vor, mit der das Büro im April dieses Jahres vom Gemeinderat beauftragt wurde. Das Ergebnis: Die zwei ersten Plätze gehen an Standorte in Sulgen, gefolgt vom Neubau an der Weihergasse in der Talstadt (wir berichteten, siehe Grafiken). Die Kosten liegen zwischen knapp 40 und etwas über 45 Millionen Euro. Die Frage der Finanzierung ist zum jetzigen Zeitpunkt offen. Und genau an diesem Punkt entfachte sich die heiße Diskussion: Soll eine Bürgerversammlung, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, am Dienstag, 18. Oktober (19.30 Uhr in der Aula des Gymnasiums), stattfinden, ohne dass die Finanzierungsfrage geklärt ist?