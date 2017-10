Schramberg Wintersportfreunde peppen ihre Messe mächtig auf

Schramberg-Tennenbronn. Am Sonntag, 5. November, veranstalten die Skifreunde Tennenbronn ihre alljährliche Skimesse in der Sport- und Festhalle in Tennenbronn. Neben den zahlreichen neuen Produkten, die von Fachgeschäften aus Obereschach und Sulgen ausgestellt werden, sind auch Privatpersonen eingeladen, ihre gebrauchten Wintersportprodukte zum Verkauf anzubieten.