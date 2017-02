Schramberg Winter ade?

Schramberg-Sulgen. Am besten alles in dieser Reihenfolge und sich dann mit einer süßen Waffel und Punsch für den nächsten Durchgang stärken. Die zweite Schneegaudi auf dem in weißer Pracht gehüllten hügeligen Wittumgelände zwischen Tennishalle und Rasensportplatz zog etwa 150 Kinder an. Hierzu hatten Teams der Schramberger Schulsozialarbeit in Zusammenarbeit mit dem Juks³ gerade noch rechtzeitig vom dem Einbruch des Tauwetters eingeladen. Die äußeren Bedingungen mit Sonnenschein und leichten Minustemperaturen hätten besser kaum sein können. Oberbürgermeister Thomas Herzog begrüßte kleine und große Besucher und überzeugte sich höchstpersönlich mit einer rasanten Abfahrt auf zwei Kufen von der Tauglichkeit der Strecke. Die Bewunderung und Beifall war ihm gewiss und viele Nacheiferer hatte er auch.

Bei Einbruch der Dunkelheit bauten Mitglieder des THW-Ortsverbands Schramberg große Scheinwerfer auf, so dass sich die kleinen Wintersportler bis etwa 18.30 Uhr ungehindert vergnügen konnten. Für die Bewirtung sorgte die Catering-Schülerfirma der Erhard-Junghans-Schule, die auch Würstchen anbot. Um allen Eventualitäten vorzubeugen war auch ein Team des Roten Kreuzes vor Ort. Finanzielle Unterstützung erhielt die Veranstaltung durch die Kreissparkasse. Die Reitschule Beschenhof stellte zwei Ponys zur Verfügung, denen es offensichtlich Spaß bereitete, mit den Kindern auf dem Rücken durch den tiefen Schnee zu stampfen. Ein bisschen Geduld musste da schon aufgebracht werden bis man an der Reihe war, denn der Andrang war groß. Auf der unebenen Eisfläche des zugefrorenen Teiches brauchte es eine gute Balance, um eine kleine Kür unbeschadet ohne Sturz zu überstehen. Da tat sich manch Erwachsener schwerer. Wem das alles etwas zu anstrengend war, der verweilte sich bei den Wettbewerbsspielen. Wer den schönsten Schneemann baute war da zweitrangig. Auch eine kleine Schneeballschlacht war erlaubt und trug zur Heiterkeit bei. Unterhaltungsmusik gab es vom Band.