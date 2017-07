Schramberg "win-win": Kunst und Sport für Kinder

Schramberg. Das von der Jugendkunstschule ausgearbeitete und von der Stiftung Kinderland geförderte Projekt "win-win" will mit unterschiedlichen Angeboten Spaß und Lernen verbinden. Gesucht werden nun Kinder aus aller Welt und ebenso deutsche Kinder und Jugendliche, die hier mitmachen wollen. Die Angebote sind durch die Förderung der Stiftung Kinderland kostenlos. Das Angebot in Schramberg lautet "Kunst und Sport". Es werden Malen und Zeichnen sowie Ballspiele angeboten, es richtet sich an Kinder ab acht Jahren und findet vom 7. bis 11. August statt. u Anmeldung ist per E-Mail an sekretariat@kunstkreisel.de oder unter Telefon 07423/ 8 62 75 66 möglich.