Schramberg Willkommener Beitrag zum Ladenunterhalt

Viele der 80 ehrenamtlichen Helfer sind seit 18 Jahren dabei, was für ein gutes Verhältnis untereinander spricht. Geändert hat sich ebenfalls, dass neben den Spenden der umliegenden Firmen die Erzeuger direkt an den Landesverband der Tafel liefern, der dann die Waren an die Regionallager verteilt. So werden für die Schramberger Tafel Waren in Singen abgeholt. Hervorgehoben wurde auch die Pfandaktion eines großen Lebensmitteldiscounters. Dort können die regulären Kunden durch einen Spendenknopf entscheiden, ob sie ihre Pfandbons ausbezahlt oder gespendet haben wollen.

Von den Spenden werden dann die Tafeln mit Einrichtungen versorgt, die der Lebensmittelsicherheit dienen. So hat die Tafel Schramberg aus diesem Topf eine Kühltheke erhalten. Elisabeth Spöttle dankte dem VdK-Kreisverband Rottweil für die Spende, zum Unterhalt der Tafel.