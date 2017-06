Schramberg Wiesenbauernmühle klappert zu Pfingsten

In Tennenbronn kann am Mühlentag wieder die Wiesenbauernmühle besichtigt werden. Das Programm startet am Pfingstmontag, 5. Juni um 11 Uhr mit der Mitmach-Führung "Vom Korn zum Mehl" bei der Schwarzwald-Guide Martin Grießhaber in die Rolle des "Bauer Anton" schlüpft. Er wird den Gästen zeigen, wie vor 50 Jahren das Getreide mit der Sense gemäht wurde und welche Schritte notwendig waren, bis das Korn zu Mehl verarbeitet war. Die Gäste und deren Kinder können auch selbst mit anpacken und beim Dreschen mithelfen.

Als Abschluss wird, genauso wie am Nachmittag zwischen 15 und 17 Uhr die Mühle vorgeführt. Dann wird das Wasser auf das Mühlrad geleitet. Der Mühlstein wird sich ächzend in Bewegung setzen und die Mühle wird mit dem ihr eigenen Klappern und Vibrieren ihr Korn zu Mehl zermahlen. Der Eintritt ist am Mühlentag frei. Sie finden die

Die Wiesenbauernmühle in Tennenbronn steht übrigens im Kurdobel, (Löwenstraße 41, neben der Schule.