Schramberg Wiedersehen mit Jürgen Neff

Jürgen Neff, ehemaliges Kolpingmitglied, ist dort Revierleiter und kennt sich mit allem rund um Wald und Tiere bestens aus. Daher war auch er es, der die Führung auf dem Luchspfad übernahm und die vielen Fragen, die von den Teilnehmern kamen, prima beantworten konnte. Er erzählte vom Nationalpark, warum dieser so wertvoll ist, was das Ziel des Nationalparks ist und wie im Wald alles zusammenhängt. Dabei ging es von den Ameisen, die einen Baum "fällen" können, über den Wildverbiss und die dadurch entstehenden Schäden an den Bäumen, bis zu Problemen im Zusammenhang mit Wildschweinen.

Sehr interessant war auch, wie umfassend das Aufgabenspektrum eines Försters ist. Er kümmert sich zum Beispiel um die Verkehrssicherungspflicht von Straßen, die Neupflanzung von Bäumen, die Holzernte, aber auch darum, wo der Borkenkäfer aktiv ist und die Bäume deshalb innerhalb kürzester Zeit zu schlagen und abzutransportieren sind.

Die Zeit verging unglaublich schnell und man hätte noch viel länger zu hören können.