Schramberg Wiedereröffnung Juni 2018?

Mehrkosten für Edelstahl-Ausführung

Sollen noch zusätzlich Wasserattraktionen installiert werden, springen die Kosten auf 4,064 Millionen. Zu diesen vom Architekturbüro empfohlenen Maßnahmen gehören eine Breitrutschbahn, die Erneuerung der Halbschalenrutschbahn mit Sofaauslauf, eine Attraktionseinrichtung im Nichtschwimmerbecken und eine Wasserkletteranlage (Waterclimbing) im Schwimmerbecken. Bei Ausführung des Schwimmer- und Nichtschwimmerbeckens komplett in Edelstahl kämen nochmals 357 000 Euro hinzu. Um die Chancen für einen Zuschussantrag im Rahmen des Tourismusinfrastrukturprogramms 2017 des Landes Baden-Württemberg zu erhalten, ist eine Antragstellung mit Entwurfsplanung und Kostenberechnung bis 30. September notwendig. Bis spätestens 15. November muss ein Beschluss des Gemeinderats zur Umsetzung des Projekts vorliegen, so das Regierungspräsidium Freiburg (RP).

Dies bedeutet, dass sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am 20. Oktober entscheiden muss. Wie in ersten Gesprächen zwischen der Stadtverwaltung und dem RP klar wurde, wäre eine Förderung von maximal 495 000 Euro denkbar. Eine Zusage könne aber erst im April 2017 erfolgen. Den groben Zeitplan umreißt die Stadtverwaltung so: Mitte April: Beginn der Ausschreibungen; Anfang September 2017: Schließung des Freibads und Beginn der Bauphase und Juni 2018: Wiedereröffnung.

Zu den stärksten optischen Veränderungen trägt nach diesen Planungen die Reduzierung der Wasserfläche (von 680 auf 318 Quadratmetern im Schwimmerbecken, von 480 auf 332 Quadratmetern im Nichtschwimmerbecken und im Kinderbecken von jetzt 145 auf 81 Quadratmetern) bei. Außerdem die Verlegung des Kiosks, der Wegfall der Sprunganlage und die Umgestaltung des Eingangsvorbereichs.