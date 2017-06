Schramberg Wieder Fehlalarm

Gegen 23 Uhr war ein Feueralarm in den Betriebsgebäuden losgegangen. Glücklicherweise handelte es sich, nach Angaben des Stadtbrandmeisters Werner Storz, jedoch nur um einen Fehlalarm. Über die Belüftungsanlagen war wohl Rauch in das Innere des Gebäudes gelangt und hatte dort den Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr-Abteilungen Schamberg und Sulgen rückten mit sechs Fahrzeugen und insgesamt 35 Mann an, neben der Polizei war auch ein Krankenwagen vor Ort. Nach etwa einer Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.