Schramberg Wie viel Aluminium löst sich aus der Flasche?

Am ersten Tag fand nach dem Aufbau der Stände die Jurierung statt. Bei der Sonderpreisverleihung am Abend wurden die besten Arbeiten belohnt. Die beiden Jungforscherinnen aus Schramberg erhielten einen Sonderpreis der IKA-Werke im Fachgebiet Chemie und konnten stolz Urkunde und Preisgeld entgegen nehmen.

Tags darauf war die Projekt-Ausstellung für die Öffentlichkeit geöffnet. Die Mädchen des Gymnasium Schramberg duften sich über den Besuch von Neuntklässlern ihrer Schule freuen. Die beiden Schülerinnen hatten dabei an ihrem Stand mit dem sehr aktuellen Thema einen regen Andrang. Vielen ging es darum zu wissen, ob sie jetzt in Zukunft nicht lieber auf Alufolie verzichten und auch alte Aluminiumtrinkflaschen wegwerfen sollten. Dabei gab es für die beiden auch interessante Diskussionen über die Schädlichkeit von Aluminium im Körper und darüber ob letztendlich Plastik oder Aluminium die bessere Wahl sei.

Die Jungforscherinnen konnten dabei auf bereits bestehende Studien zurückgreifen, nach welchen vermutet wird, dass eine erhöhte Dosis von Aluminiumionen im Körper das Brustkrebs- und Demenzrisiko erhöht.

Für die Feierstunde am Abend hatten die Jurys die Projekte ausgewertet. Dabei ging es zum einen um die Idee, was jedoch für die Spezialisten in den jeweiligen Fachgebieten viel wichtiger war, war der Umstand, ob zum Beispiel in Chemie wissenschaftlich und professionell genug gearbeitet wurde und ob reproduzierbare Messreihen aufgestellt werden konnten.

Die Erstplatzierten in den jeweiligen Fachgebieten qualifizierten sich für den Landeswettbewerb in Stuttgart. Dabei konnten sich die Schrambergerinnen nicht gegen Projekte aus Lörrach und Freiburg behaupten, bei welchen die Möglichkeit bestanden hatte, in einem Schülerforschungszentrum mit Hochleistungsgeräten und -Materialien zu arbeiten.

Für Anna Storz und Vera Petri ging es letztendlich darum, aus Problemen zu lernen und bei den rund 200 begabten Jungforschern des Wettbewerbes "Jugend forscht" dabei sein zu dürfen. Die beiden sind sich einig, an dem Thema ihres Projektes sollte auf jeden Fall weiter geforscht werden.

Nach vielen Jahren waren sie die ersten, die das Gymnasium Schramberg wieder bei einem solchen Nachwuchswettbewerb für Jungforscher vertraten.