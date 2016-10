Schramberg Wie Kinder aus aller Welt "ihre Stadt" erleben

Die Fotos der Kinder aus dem Rundgang in der Stadt sind bis Ende des Jahres in einer Ausstellung im Programm der Little Glocal City im Schloss zu sehen. Marita Bühl, Annika Erath und Eric Soyez vom Juks waren mit den Kindern aus verschiedenen Nationen in der Stadt unterwegs. Vor ihnen türmten sich Rathaus und Kirchenschiffe auf, am Berneckstrand plätscherte das Wasser über die Stufen des Wasserfalls in die Schiltach hinab, auf der Hohenschramberg hatten sie einen tollen Blick auf die Straßen im Tal und vom Spielplatz im Park der Zeiten führten nur ein paar Schritte zur Eisbar von Rino. Da lag der bunte Traum greifbar nahe und mit einem Foto könnte wenigstens die Erinnerung immer wieder aufgefrischt werden. Kinder zeigten ihre Sicht auf die Stadt, in der sie leben, verwies Museumsleiterin Gisela Lixfeld auf die Bilder an den Wänden im Café im Schloss.

Mit fair gehandeltem Orangensaft eröffneten die Kinder ihre Ausstellung und ließen sich auch noch durch die Uhrensammlung führen. Raphaela Schneider hatte die Ausstellung konzipiert und die Fotos in Rahmen zusammengestellt.

Jeden Freitag zwischen 14 und 17 Uhr treffen sich die Kinder am Bauwagen beim Juks, ziehen dann durch die Stadt oder pressen Apfelsaft.