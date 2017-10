Schramberg Wie frei sind die Gedanken wirklich?

Schramberg. Das Frühstück mit Vortrag der therapeutisch beratenden Seelsorgerin Isolde Benz wurde vom Frauenkreis der evangelischen Kirchengemeinde Schramberg organisiert. Nach dem gemeinsamen Frühstück in angenehmer Atmosphäre, zu dem jede der Frauen eine Buffetgabe beigesteuert hatte, referierte die Beratungspsychologin der Biblisch-Therapeutischen Seesorgepraxis zum Thema "Die Gedanken sind frei....sind sie das wirklich?" über die Macht der Gedanken.

Denn Gedanken spielten in unserem Leben eine wichtige Rolle. Unsere Gedanken prägten unsere Lebensführung, am Anfang jeder Tat stehe der dazugehörende Gedanke. Gute Gedanken könnten uns zum Positiven verändern, böse zum Negativen. Wir verwandelten uns immer in das, womit wir uns beschäftigen.

Benz stammt aus Dunningen und durchlief eine Ausbildung in der biblisch-sozialen Seelsorge. Sie hat einen Master in Beratungspsychologie und ist Studienleiterin der Therapeutisch-Beratenden Seelsorge, BTS, in Schramberg. Im Gemeindehaus in Schramberg bietet sie immer dienstags eine Beratungsgruppe für Frauen unter dem Motto "Tragen und getragen werden" an. Ihr Vortrag setzte sich mit der wichtigen Rolle der Gedanken in unserem Leben auseinander und zeigte Hilfestellungen im Umgang mit negativen Gedankengängen auf.