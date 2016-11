Schramberg Werbefachleute diskutieren über Stadtslogan

Schramberg. Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 20. Oktober zum Thema Sloganfindung im Markenbildungsprozess den Beschluss gefasst, die von der Bevölkerung eingereichten 476 Vorschläge noch einmal aufzugreifen. Experten, die Schramberg nahe stehen, werden von der Stadt jetzt gebeten die Werbesprüche unentgeltlich zu betrachten, zu überarbeiten und gegebenenfalls neue Ideen einzubringen. Am Ende der Diskussion sollen Vorschläge stehen, die dem Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 8. Dezember präsentiert werden sollen. Als Vorabinformation stehen die von den Bürgern eingereichten kompletten Vorschläge auf der Startseite der städtischen Homepage unter www.schramberg.de zur Verfügung. Ebenso ist darunter die Grundlagenarbeit zu finden, die als Ergebnis die Positionierungsthemen Schwarzwald und Zeit(en) hervorbrachten. Um Anmeldung bei Manfred Jungbeck, Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung, Telefon 07422/29235 oder manfred.jungbeck@schramberg.de wird gebeten.