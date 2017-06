Schramberg Wer möchte Sportabzeichen ablegen?

Schramberg. Jeder, der sich körperlich fit fühlt, je eine Disziplin aus den Bereichen Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Koordination zu bewältigen, kann das Sportabzeichen ablegen.

Welche Leistungen für das Abzeichen in Gold, Silber oder Bronze erforderlich sind, kann im Internet unter https://sportabzeichen. splink.de/ eingesehen werden, teilt der Stadtverband mit.

Die Training- und Abnahmetermine sind in Schramberg am Montag, 26. Juni, 31. Juli, 25. September und 16. Oktober jeweils ab 17 Uhr. Treffpunkt ist am Raustein- Sportplatz, Prüfer ist in Schramberg Heinz Kammerer. Sulgen: Ab dem 20. Juni immer dienstags ab 18 Uhr und mittwochs ab 17.30 Uhr. Treffpunkt ist der Sportlereingang beim Kleinspielfeld der Kreissporthalle. Prüfer in Sulgen sind Andreas Schreiber und Claudia Müller.