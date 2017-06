Schramberg Wer möchte Gemeinderat bei Mini-Schramberg werden?

Für den Abenteuer-Bauspielplatz in Waldmössingen (14. August bis 1. September) und das Technikprojekt Pfeffer!Mint für zwölf- bis 16-Jährige (4. bis 8. September) sind noch Belegplätze frei. Dafür läuft die Anmeldung in den Ortsverwaltungen und Bürgerbüros bis auf Weiteres.

In den nächsten Tagen gehen die Busfahrpläne für die JUKS³-Ferienprogramme auf den jeweiligen Webseiten online. Alle für Mini-Schramberg angemeldeten Kinder dürfen sich außerdem auf Post vom JUKS³ freuen: Weil Mini-Schramberg noch einen Oberbürgermeister sowie einen Mini-Gemeinderat und einen Mini-Camp-Ortschaftsrat braucht, sind alle teilnehmenden Kinder aufgerufen, sich auf der Mini-Homepage als Kandidat zur Wahl zu registrieren und so die Interessen der Mini-Bürger zu vertreten. Am zweiten Tag werden dann die Gemeinderäte der Kinderspielstadt gewählt.