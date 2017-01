Schramberg Wer fräst am schnellsten den Schnee weg?

Schramberg-Tennenbronn (zeg). Im Sommer kernige Musik, im Winter Schnee, der durch die Luft fliegt: Die Jungs und Mädels des VW-Clubs Tennenbronn laden am morgigen Sonntag zum ersten "Schneefräsenrennen" ein. Die Organisatoren des "Metal-Ackers" veranstalten diesen originellen Wettbewerb auf dem Gelände auf dem Purpen. Gesucht wird, wer am schnellsten und saubersten den Schnee von der Wiese fräst.

Treffpunkt der Piloten ist um 13.30 am Metalacker zur Absprache und dann soll’s mit Vollgas los gehen. Der Weg und Parkplatz ist dann schon geräumt. Alle Interessenten sind eingeladen, am Wettbewerb teilzunehmen. Zugelassen sind aber nur Fräsen, hinter denen man herlaufen muss, also keine selbst fahrenden Gerät wie Unimogs und dergleichen. Die Startgebühr beträgt zehn Euro, für Verpflegung der Teilnehmer und Zuschauer ist gesorgt.