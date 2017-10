Schramberg Welcher Zaun ist am besten?

Schramberg/Hardt. In drei Betrieben wurden sechs Zaunvarianten geprüft, die teilweise auf den Rat von Schäfern neu entwickelt worden waren. Die Netze sollten leicht und stabil sein, einfach aufzubauen und mindestens 90 Zentimeter hoch. Wichtig sei außerdem eine gute Stromführung in der untersten Litze in 20 Zentimetern Höhe bei einer Spannung von mindestens 3000 Volt. Die danach gebauten Prototypen der Firma Horizont schienen die Anforderungen aus der Praxis am besten zu erfüllen.

Schäfer Theo Lehmann und sein Sohn Jonas hatten insgesamt sechs Elektronetze auf einem Hang im Kirnbach aufgebaut. Das gelb-schwarze "Sachsennetz" sei schwer abzuspannen bei zu schwacher Stromführung und sei mit etwa neun Kilogramm zu schwer. Ein Netz von Patura halte die Höhe nicht gut und sei dafür recht teuer.

Bewährt habe sich im Versuch ein Prototyp von Horizont, bei dem vier von fünf waagrechten Litzen Strom führen bei hoher Spannung von bis zu 9000 Volt. Das Netz halte die Höhe von 90 Zentimetern, lasse sich gut abspannen und leicht aufbauen. Trotz starrer Pfähle liege das Gewicht unter sechs Kilogramm.