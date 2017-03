Schramberg Welche Bedeutung hat Begriff Heimat heute?

Dazu will Professor Mezger weitere Fragen stellen: Wohin entwickelt sich unsere Gesellschaft? Was bewirken die Flüchtlingsströme? Welchen Einfluss auf persönliche Bindungen an die Heimat übt die Omnipräsenz von Social Media aus? Wie wandeln sich unsere Raumwahrnehmungen und damit auch unsere geografischen Vorstellungen von Heimat angesichts ganz neuer Orientierungsmöglichkeiten durch GPS? Und vieles andere mehr.

Auf all dies könne es keine endgültigen Antworten geben, kündigt Mezger an, aber Denkanstöße und ein neues Problembewusstsein möchte er vermitteln. Mezger, bekannt durch zahlreiche Buchveröffentlichungen, Rundfunk- und Fernsehsendungen, lehrt Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie an der Universität Freiburg und ist Direktor des Freiburger Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa). Er kennt als Rottweiler die heimische Region sehr gut und ist auch als Fasnachtsexperte bekannt.