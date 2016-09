Schramberg. Die Deutsche Post DHL hat jetzt in Schramberg einen weiteren DHL-Paketshop in der Oberndorfer Straße 54 im neuen Ladengeschäft der Schuhmaxx GmbH eröffnet. Im neuen Paketshop können die Kunden ohne längere Wartezeiten bereits frankierte Pakete, Päckchen und Retouren einliefern sowie Brief-, Päckchen-, Paket- und Einschreibenmarken kaufen. Unter www.postfinder.de finden die Kunden alle Standorte von Filialen, DHL Paketshops und Verkaufspunkten für Brief- und Paketmarken inklusive der jeweiligen Öffnungszeiten. Auch die Standorte der rund 3000 Packstationen und 1000 Paketboxen sowie die Standorte der Briefkästen und deren aktuelle Leerungszeiten sind laut Mitteilung der Deutsche Post DHL Group dort abrufbar.