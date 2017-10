Schramberg Weiterer Glanzpunkt im Jubiläumsjahr

Mit glasklarer Tongebung eröffneten die Soprane den Chor "Jubilate Deo" von Orlando di Lasso. Die weiteren Stimmen folgten mit imitatorischen Einsätzen, so dass ein herrlicher Zusammenklang entstand. Mit "Panis angelicus" offerierten die Sänger einen sakralen Chor, der die Erhabenheit des eucharistischen Brotes auch musikalisch zur Geltung brachte.

M it vier sehr anspruchsvollen Chören stellte sich der Männerchor solo vor. Schon im Hinblick auf den Totenmonat November erwiesen sie mit dem behutsam interpretierten Chor "Beati mortui" von Mendelssohn-Bartholdy ihre Ehrfurcht den Verstorbenen gegenüber. Das triumphale "Alleluja" erinnerte an die Lobgesänge der Ostkirche. Getragen und mit großer Andacht erklang das "Sanctus" aus der Feder des romantischen schwäbischen Komponisten Friedrich Silcher.

Mit dem modernen Orgelstück "Processional" von William Mathias zauberte Organist Peter Strasser Lebensfreude in die Kirche. Mit Special Effects wie gestoßenen Akkorden, verschwimmenden Klängen, chromatischen Schritten und hauchzartem fernem Registerklang lotete er immer neue Klangmöglichkeiten der Rensch-Orgel aus. Das Finale erfolgten im Jubelklang.

Der letzte Konzertteil, wieder mit dem gesamten Konzertchor, war klassischen Chören aus Barock, Romantik und Moderne vorbehalten. Ein besonderer Hörgenuss war das "Vater unser" aus der Feder von Rihards Dubra. Die Melodik war stark an den Inhalt angelehnt. So erschien die Passage "Erlöse uns von dem Bösen" in verführerisch süßen Tönen, während beim Schlusssatz "Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit" majestätische Pracht entfaltet wurde.

Mit ihrem brillanten Gesang führten die leuchtenden Knaben- und sonoren Männerstimmen auch den romantischen Chor "Locus iste" von Anton Bruckner zu einem schönen Höhepunkt, ehe zum Abschluss des denkwürdigen Konzerts der Schütz-Chor "Also hat Gott die Welt geliebt" erklang.

Namens der Kirchengemeinde sprach nach lang anhaltendem Applaus Monika Doedt vom Pfarrgemeinderat das Dankeswort. Die Sänger bedankten sich ihrerseits mit der Zugabe "Fürchte dich nicht".