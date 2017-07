Schramberg Weiter auf Wachstumskurs

Schramberg-Sulgen. So lag der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2016/17 mit 727 Millionen Euro rund zehn Prozent über dem Vorjahr (661 Millionen Euro).

Regional verzeichnete die Firmengruppe mit 25 Prozent das größte Wachstum in Asien. Erfreulich sei auch die Entwicklung in Europa außerhalb Deutschlands mit plus acht Prozent. In Deutschland selbst konnte gegenüber dem vergangenen Geschäftsjahr ein Plus von sechs Prozent und in Nordamerika ein Wachstum von vier Prozent erzielt werden.

Für das neue Geschäftsjahr 2017/18 plant die Unternehmensgruppe eine Fortsetzung des Wachstumstrends, heißt es in der Mitteilung. "Zahlreiche Neuanläufe und Projekte in allen Regionen und in allen Geschäftsbereichen stützen diese Entwicklung."