Schramberg Weiße Schäferhündin gestohlen?

Schramberg-Sulgen. Nur eine Stunde war die weiße Schweizer Schäferhündin Nikita am Mittwoch, 26. Oktober, alleine im eingezäunten Garten in der Heuwies. Um 10.30 war die Mutter von Sonja Hänsler noch dagewesen, ging dann einkaufen, um 11.30 kam Sonja nach Hause: Die Ende November fünf Monate alte Junghündin war weg. "Ich habe die ganze Gegend nach Nikita abgesucht, erfolglos", berichtet Hänsler. Die Hündin gehört eigentlich ihrer Schwägerin. Die ist über den Verlust so geschockt, dass Sonja Hänsel die Suche organisiert. Sie glaubt nicht, dass die Hündin ausgebrochen ist und sich verlaufen hat: "Weiße Schweizer Schäferhunde sind heiß begehrt". Die Suchaktion lief an. Freunde und Bekannte wurden um Hilfe gebeten und machten bereitwillig mit, eine Suchmeldung mit Fotos wurde in Facebook gepostet. Tierschützerin Uschi Körner aus Tuttlingen und Ute Kübler aus Aichhalden halfen bei der Suche. Jochen Rottler kam mit seinem Hobbysuchhund Eiko, die Spur endete aber plötzlich. Wurde Nikita in ein Auto gesteckt und weggefahren?